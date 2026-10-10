El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Chincha obtuvo nueve meses de prisión preventiva contra Cristhian Josué Alejos Córdova, investigado por su presunta participación en un ataque armado registrado en el distrito de Grocio Prado.

Doble crimen en billar

La medida fue sustentada por el fiscal adjunto provincial Alejandro Santiago Almeida Donaire, quien atribuye al imputado la presunta comisión del delito de homicidio calificado por alevosía en grado consumado, en agravio de dos personas, y homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, en perjuicio de otros tres ciudadanos.

De acuerdo con las diligencias preliminares fiscales, los hechos ocurrieron el 29 de junio de 2026, aproximadamente a las 8:57 de la noche, en el interior del local conocido como billar “Chalaquín”. Se presume que dos sujetos, entre los que se encontraría el investigado Alejos Córdova, ingresaron al segundo piso del establecimiento y dispararon contra cinco personas que jugaban póker en estado de indefensión, y huyeron posteriormente con rumbo desconocido.

Como consecuencia del ataque, fallecieron Christian Jean Pier Quispe Martínez y Antonio Magallanes Tasayco, mientras que los ciudadanos de apellidos Matos Castaño, Saravia Castilla y Saravia Torres resultaron gravemente heridos y fueron auxiliados por la Policía Nacional.

La obtención de esta medida coercitiva fue posible tras las labores de investigación desarrolladas a partir de una detención preliminar judicial, requerida previamente por el fiscal a cargo, lo que permitió recabar los graves y fundados elementos de convicción.

Asimismo, esta disposición contra Alejos Córdova se suma a la prisión preventiva dictada con anterioridad contra los también investigados Luis Carlos Antón Castillo y José Jhonatan de la Cruz Magallanes, en el marco del trabajo conjunto e ininterrumpido entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para identificar e individualizar a los demás presuntos coautores.

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