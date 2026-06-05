El Despacho Transitorio de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, liderado por el fiscal provincial Alan Saldaña de la Rosa, consiguió que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Jorge Luis Gutiérrez Coronado, investigado por la presunta comisión del delito de extorsión en agravio de un mototaxista.

Investigación fiscal

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Yessebel Ordóñez Cancho, quien sustentó los elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación.

De acuerdo con la tesis fiscal, el agraviado fue víctima del hurto de su mototaxi el pasado 22 de mayo de 2026. Días después, comenzó a recibir llamadas telefónicas y mensajes intimidatorios mediante los cuales se le exigía la entrega de diversas sumas de dinero a cambio de la devolución de su unidad vehicular.

Según las investigaciones, el 27 de mayo de 2026 el presunto extorsionador habría exigido el pago de S/ 400 soles, advirtiendo al agraviado que perdería definitivamente su vehículo si recurría a la Policía. Ante las amenazas recibidas, la víctima efectuó una transferencia mediante el aplicativo Yape al número indicado por el investigado.

Las diligencias realizadas permitieron establecer que, tras efectuarse la operación, Jorge Luis Gutiérrez Coronado habría acudido a un agente BCP ubicado en Pisco para retirar el dinero transferido. Asimismo, la propietaria del establecimiento reconoció plenamente al investigado durante una diligencia de reconocimiento en rueda, señalándolo como la persona que cobró el monto depositado.

El Ministerio Público sostiene que el investigado habría actuado con la participación de otras personas aún no identificadas, por lo que las investigaciones continuarán con la finalidad de determinar la totalidad de los responsables y esclarecer plenamente los hechos.

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