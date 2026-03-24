Dos jóvenes fueron detenidos en flagrancia por agentes de la comisaría Túpac Amaru, en la provincia de Pisco, tras ser señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos menores.

Investigación policial

Los intervenidos fueron identificados como Jeanpierr Matta Yupanqui de 27 años, y Marcos Junior Suárez Morales de 18 años. De acuerdo con las primeras investigaciones, ambos estarían vinculados al grupo delictivo conocido como “Los Cazadores del Motor de La Villa”, dedicado al hurto agravado de mototaxis en la zona.

La intervención se produjo luego de que sus desplazamientos fueran registrados por cámaras de videovigilancia, lo que permitió a la Policía ubicar y detener a los sospechosos. Según la información policial, el vehículo recuperado contaba con requisitoria vigente por hurto.

Tras la captura, los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en otros hechos similares registrados en la provincia.

En otra intervención policial, un hombre de 52 años fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú en la provincia de Pisco, en el marco de un operativo contra el tráfico ilícito de drogas.

El intervenido fue identificado como Carlos Humberto Otero Ramos, conocido con el alias de “Negro Tortuga”. Según información policial, sería investigado por su presunta participación en la micro comercialización de estupefacientes en la zona.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron 248 envoltorios —conocidos como “ketes”— que contendrían pasta básica de cocaína (PBC), además de un cuchillo de acero con mango de plástico de color negro, el cual fue incautado como parte de las diligencias.

Tras la intervención, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el inicio de las investigaciones correspondientes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

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