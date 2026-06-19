Con el objetivo de reducir los casos de bullying en los colegios se realizó el lanzamiento de la campaña “sácale tarjeta roja a la violencia”. La actividad que promueve la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chincha dio inicio en las escuelas emblemáticas Andrés Avelino Cáceres, Santa Ana y José Pardo y Barreda, en Chincha Alta, además de San Antonio de Padua en el distrito de Pueblo Nuevo, entre otras.

Campaña escolar

El director encargado de la UGEL, Orlando Rojas Loza, mencionó a los alumnos que “siempre se debe reportar los hechos de violencia”. Detalló que pueden recurrir a la plataforma virtual SíseVe del ministerio de Educación y en caso de que se trate de una denuncia anónima recomendó el uso de la línea 100.

Rojas indicó que toda acción de violencia deja secuelas, “es por eso que es importante reportar un hecho de violencia”, ya sea con los maestros, directivos o recurriendo al uso de las herramientas tecnológicas.

La campaña escolar se replicó en instituciones educativas de Chincha y Pueblo Nuevo, contando con el apoyo de la Subprefectura Provincial, Policía Nacional, Municipalidad Provincial de Chincha y otras instancias involucradas en la defensa y apoyo emocional de las víctimas de violencia.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO