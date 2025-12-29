Para asegurar la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos, como el agua limpia y accesible, la empresa Semapach reafirmó su compromiso con las comunidades campesinas de la cuenca San Juan.

Como parte de las acciones, enmarcadas en los MRSE-H, fueron ejecutados trabajos y actividades sociales en beneficio de la población de San Pedro de Cacra, provincia de Yauyos, y Tipicocha, en Castrovirreyna.

Cambio climático

Las labores comprendieron la instalación de estaciones pluviométricas en las lagunas de Ñahuincocha y Astococha, así como la implementación de 1,600 metros de zanjas de infiltración en Cacra, además de diques de 15 y 30 metros lineales en las lagunas de Shucullococha y Astococha, respectivamente. También se levantó un cobertizo comunal fortaleciendo la infraestructura en San Pedro frente al cambio climático.

Las acciones en Yauyos y Castrovirreyna están orientadas en fortalecer la gestión del agua que mediante la cuenca del río San Juan llega hasta los hogares de Chincha. Asimismo, Semapach reafirmó compromiso con las comunidades altoandinas mencionadas para un trabajo conjunto con ellos, quienes conservan los ecosistemas para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico para consumo poblacional.

