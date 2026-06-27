Mediante Resolución Gerencial Regional N°034-2026 se realizó la aprobación del expediente técnico de saldo de obra del proyecto mejoramiento de canal de irrigación pampa de Ñoco en el sector rural.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 120 días calendario en beneficio de los agricultores y población de la zona alta desde Chincha Alta, Pueblo Nuevo hasta Grocio Prado en el comienzo de los laterales.

Mejoramiento de obra

“Hemos tenido una reunión con el gobernador regional de Ica (Jorge Hurtado) y los beneficiarios y lo que podemos asegurar es que la región realizará el mejoramiento de la acequia que pasa por tres distritos”, señaló el vicegobernador Washington Sotelo. Agregó que la inversión corresponde al saldo de obra por un monto de más de S/15 millones, considerando la supervisión, el expediente técnico, gestión de proyectos, control concurrente y la cuantía de la contratación.

Los trabajos serán realizados hasta la progresiva 9+565 según lo dispuesto en la citada Resolución. “Se está dando la solución a este problema que venía aquejando a los agricultores, quienes al terminar la obra van a contar con una mayor fluidez en la descarga de agua que usan para el riego de sus cultivos”, manifestó el vicegobernador Sotelo. Dijo además que seguirán “desarrollando proyectos hasta el final de la gestión”.

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