Múltiples rescates por ahogamiento se registraron al mediodía y por la tarde del 15 de febrero en la playa Las Totoritas, ubicada en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha.

Emergencias en el mar

El primer incidente ocurrió alrededor de las 12:40 p.m., cuando el mar se encontraba con bandera amarilla. De acuerdo con el reporte policial, dos personas fueron arrastradas aproximadamente a 150 metros mar adentro por una fuerte corriente de retorno, fenómeno también conocido como corriente de arrastre.

Ante la emergencia, agentes de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú ingresaron al mar sorteando el fuerte oleaje y lograron alcanzar a los afectados. Tras estabilizarlos en el agua, los efectivos utilizaron una boya de rescate para remolcarlos hasta la orilla.

Los bañistas fueron identificados como Sofía Vega Cabrera (28), natural de Ica, y Renato Sebastián Justo Yáñez (28), también de Ica. Ambos fueron auxiliados en la playa. En el rescate participaron los suboficiales Christian Sánchez Paredes, Elías Julio Miraval y Juan Jurado Sulca, quienes integran la sección de Salvataje en la jurisdicción.

En tanto, otro rescate se registró la tarde del 15 de febrero en la playa Las Totoritas. El hecho ocurrió alrededor de las 2:30 p.m., cuando el mar se encontraba en condición de bandera amarilla. Según el reporte oficial, tres personas fueron arrastradas aproximadamente a 200 metros mar adentro por una fuerte corriente de retorno, también conocida como resaca o corriente de arrastre.

Ante la emergencia, personal de la Unidad de Salvataje ingresó al mar pese al fuerte oleaje, logrando ubicar y estabilizar a los afectados en el agua. Con el apoyo de boyas de rescate, los bañistas fueron remolcados hasta la orilla, donde recibieron asistencia.

Los rescatados fueron identificados como Jorki Michael Puentes Silvestre (40), natural de Huánuco; Elvis Ronald Cuadrado Montalvo (33), natural de Junín; y Félix Eleodoro Vargas Mayma (52), natural de Ica. De acuerdo con la información policial, los tres fueron puestos a buen recaudo sin que se reportaran complicaciones mayores en su estado de salud.

En el operativo participaron los efectivos Ricardo Zamora Salazar, Elías Julio Miraval, Edgar Salvatierra Guivin, Alexis Vásquez Sotelo y Juan Jurado Sulca, integrantes de la sección de Salvataje.

