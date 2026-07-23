La Dirección Ejecutiva del Hospital San José de Chincha tras la difusión del audio en donde se detallaría cobros por plazas para enfermeras, dispuso el “retiro definitivo del cargo de los servidores implicados en los audios difundidos”, así como también aceptar la renuncia del jefe de la Unidad de Recursos Humanos. Además, está en curso la investigación que realiza la fiscalía. Estos hechos han desencadenado el descontento de los profesionales de la salud.

Grabación de voz

Como se recuerda días atrás, en una grabación de voz, uno de los trabajadores del nosocomio cuenta acerca de pagos que van entre los 40 mil a 80 mil soles por contrato de trabajo en la institución. Estas vacantes, presuntamente, eran ofertadas para las enfermeras. Se revela también como se recibía dinero, usando cuenta bancaria y luces de como se destinaría el aporte obtenido de manera no legal.

Luego de hacerse público el audio, varios profesionales de la salud anunciaron hasta plantón pacífico por las presuntas irregularidades advertidas de la grabación. Frentes como los gremios sindicales, enfermeras, obstetras, trabajadores administrativos, asistenciales, además de la Federación Médica Peruana y la Junta Directiva del Cuerpo Médico asistieron a una reunión de trabajo convocada por la Dirección Ejecutiva.

Entre los acuerdos consensuados esta la de aceptar la renuncia del titular de la Unidad de Recursos Humanos de la institución y el retiro del cargo de los servidores implicados. La decisión se adopta sin perjuicio de la “continuación estricta de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios aperturados”, se lee en un comunicado difundido cerca de la medianoche del martes último.

Ayer, el Cuerpo Médico y otros frentes acataron un plantón en el interior del hospital San José exigiendo una investigación “a fondo” sobre lo manifestado en el audio. Rechazaron además todo acto que dañe la imagen del nosocomio. Los profesionales de la salud manifiestan que lo expuesto en la grabación era ´un secreto a voces´. Recordaron también que al inicio de este año se advirtió una presunta anomalía en una convocatoria para la contratación de médicos.

EL DATO: En la víspera un equipo de la fiscalía y de la policía anticorrupción intervino en el hospital San José por el caso del audio retirando documentación y otros para la investigación que se encuentra en proceso.

-15 de julio se registró el ingreso de la fiscalía por el presunto cobro de plazas.

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