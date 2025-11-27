La amena celebración que desarrollaba un grupo familiar acabó en discusiones y enfrentamientos físicos que dejó como saldo dos personas heridas. El hecho se registró en el distrito de Pueblo Nuevo, siendo los involucrados trasladados a urgencia del hospital San José por presentar contusiones en diversas partes del cuerpo y hasta lesiones causadas, al parecer, con el uso de una botella de cerveza.

Emergencia en la zona

Al nosocomio fueron conducidos Segundo C.Ll. y Joshua V.P. ambos presentaban aliento alcohólico y heridas en varias partes del cuerpo. Uno de ellos, en el pecho y espalda tenía cortes. Tras el ingreso de los pacientes, los agentes policiales comenzaron con las investigaciones y de acuerdo con la versión oficial ellos participaron de la reunión familiar, que caída la madrugada volvió a tornarse violenta, originándose la gresca.

Y mientras las personas mencionadas se liaban a golpes apareció una mujer, aparentemente, también concurrente de la fiesta, que arrojó una botella de la cerveza que compartían impactando en los peleadores.

La policía continúa con las investigaciones por este caso de agresión mutua que pudo acabar en tragedia y que fue protagonizado por ciudadanos que se encontraban bajos los efectos del alcohol, quienes además alarmaron a los vecinos de la zona.

