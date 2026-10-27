La Contraloría General de la República (CGR) advirtió riesgos técnicos en el expediente técnico de saldo de obra aprobado por S/1 millón 111 mil 742,10 para culminar el proyecto de agua para riego en el sector de Chacrabaja, anexo de Huirpina, distrito de Chavín, provincia de Chincha (Ica), debido a que presenta aspectos pendientes de validación que podrían afectar el reinicio y la culminación de los trabajos.

Alerta en obra

De acuerdo con el Informe de Control Preventivo N° 17241-2026-CG/GRIC-SCP, la obra inicial, aprobada en 2023, presentó observaciones durante el monitoreo arqueológico, tras identificarse evidencias en el área prevista para la construcción del reservorio, situación que obligó a reubicar esta estructura en un terreno comunal.

Asimismo, según la liquidación contractual, la obra registró un avance físico final de 41,63%. Además, se identificaron aspectos pendientes de validación relacionados con las condiciones del terreno donde fue reubicado el reservorio, los metrados y los componentes previamente ejecutados, lo que podría comprometer la continuidad del proyecto.

Ante estas situaciones, el órgano de control recomendó a la municipalidad efectuar un seguimiento permanente y asegurar que se cuente con un informe técnico debidamente sustentado que acredite la concordancia entre las soluciones previstas y las condiciones físicas reales de la obra. Asimismo, de corresponder, deberá gestionar la actualización del expediente técnico para garantizar su continuidad.

EL DATO: Con Oficio N° 000968-2026-CG/GRIC, notificaron al alcalde distrital de Chavín, Raúl Víctor Vilcamiza Guerra, sobre el informe de control.

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