“La plata, la plata, ¿dónde está la plata?” gritaron los bandidos, que perpetraron un asalto y robo a mano armada, mediante la modalidad del marcaje, ocurrido en un local comunal, ubicado en el distrito de Pueblo Nuevo. Los asaltantes siguieron a bordo de una motocicleta a dos de las trabajadoras que habían realizado el retiro de 12 mil soles y otro monto de mil soles. Ambas fueron amenazadas para soltar la cartera donde guardaban el monto más alto.

Robo en local comunal

El personal del área de asistencia social acudió a una conocida sede bancaria de la ciudad de Chincha para retirar dinero en efectivo. Concluida la transacción L. Carbajal y V. Molina regresaron a las instalaciones comunales sin imaginar que la banda de “marcas” había seguido todos sus movimientos. Los facinerosos esperaron el lugar y momento exacto para atacar, fue en el propio local de los comuneros donde se desató el terror.

Los facinerosos portando armas de fuego interceptaron a las trabajadoras, amenazándolas para que entreguen el dinero. A una de ellas le quitan el bolso en el que estaban los S/12 mil y a su compañera la despojan de otros mil soles. En menos de un minuto el atracó fue consumado, y los autores materiales huyeron con rumbo desconocido en la motocicleta. El hecho fue comunicado a la policía para las investigaciones correspondientes.

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