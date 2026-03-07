Tres bañistas fueron rescatados la tarde del 5 de marzo en la playa Las Totoritas, ubicada en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, luego de ser arrastrados mar adentro por una fuerte corriente de retorno.

Emergencia en el mar

El incidente ocurrió alrededor de las 4:50 p.m., cuando personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú, perteneciente a la comisaría de Chincha, advirtió que varias personas estaban en dificultades a unos 100 metros de la orilla. En ese momento, la condición del mar se encontraba con bandera amarilla.

Ante la emergencia, los salvavidas ingresaron de inmediato al mar sorteando el fuerte oleaje hasta alcanzar a los bañistas, quienes luchaban por mantenerse a flote tras ser arrastrados por la corriente. Con apoyo de una boya de rescate, los agentes lograron estabilizarlos y remolcarlos hasta la orilla.

Una vez en tierra, los bañistas fueron identificados como Luis Alberto Benjamín Martínez Zárate (29), natural de Ica; Paula Carolina Melgar Chamba (27), también natural de Ica; y Joel Gabriel Chara Macedo (30), natural de Arequipa.

En el operativo de rescate participaron los salvavidas ST3 PNP Edgar Salvatierra Guivin, S1 PNP Alexis Vásquez Sotelo, S2 PNP Piero García Delgado, S2 PNP Miguel Husasquiche López y S3 PNP Juan Jurado Sulca.

