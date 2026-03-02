Un adolescente de 17 años fue rescatado por la tarde, tras ser arrastrado mar adentro por una corriente de retorno en la playa Carhuaz, en la provincia de Ica.

Emergencia en el mar

El incidente se registró alrededor de la 1:10 p.m., cuando personal de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú divisó al menor a unos 150 metros de la orilla, luego de que fuera arrastrado por una corriente marina mientras se encontraba en el agua. En ese momento, la condición del mar se encontraba en bandera verde.

De inmediato, los salvavidas ingresaron al mar y lograron auxiliar al adolescente, quien fue remolcado hasta la orilla. Una vez en tierra firme, recibió los primeros auxilios correspondientes hasta que logró estabilizarse.

Tras recuperar su estado físico, el menor fue entregado a su padre, quien acudió al lugar. Antes de retirarse, ambos recibieron recomendaciones del personal de salvataje para prevenir este tipo de situaciones.

El rescate estuvo a cargo de los suboficiales Juan Arango Rivas y Emanuel Salomón Fuentes, integrantes del equipo de salvavidas desplegado en la zona.

