Momentos de tensión se vivieron en la playa Carhuaz, en la provincia de Ica, luego de que dos personas fueran arrastradas mar adentro por una peligrosa corriente de retorno mientras se encontraban bañándose.

Emergencia en el mar

El incidente ocurrió alrededor de la 1:50 p. m., cuando personal de salvataje advirtió que ambas víctimas eran llevadas por la fuerza del mar a una distancia aproximada de 250 metros de la orilla, pese a que la playa se encontraba con bandera verde.

Ante la emergencia, los salvavidas intervinieron de inmediato y realizaron un rescate múltiple, logrando remolcar a los afectados hasta la orilla, donde se les brindaron los primeros auxilios correspondientes.

Uno de los rescatados fue identificado como Stiven Fidel Castañeda Crisóstomo, de 19 años, estudiante y domiciliado en el pueblo joven Señor de Luren, quien fue puesto a buen recaudo tras recuperarse físicamente. Asimismo, se rescató a un menor de 15 años, quien luego de ser estabilizado fue entregado a su madre, Catherine Pérez Galindo.

La oportuna intervención de los salvavidas evitó un desenlace fatal y puso nuevamente en evidencia el riesgo que representan las corrientes marinas, incluso en condiciones aparentemente seguras del mar.

