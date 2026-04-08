El sábado 5 de abril de 2026, un intenso operativo de rescate por parte de la Unidad de Salvataje de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo lugar en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, tras varios incidentes relacionados con personas que fueron arrastradas por la fuerte corriente de retorno del mar, a pesar de que la bandera de seguridad se encontraba en amarillo, indicando precaución. Este hecho destacó por la rápida y eficaz intervención de los salvavidas de la PNP, quienes lograron salvar la vida de al menos seis personas, incluyendo menores de edad.

Múltiples rescates

El primer incidente ocurrió aproximadamente a la 1:20 p.m. cuando varias personas fueron arrastradas por una corriente de retorno, a una distancia de 150 metros mar adentro. La emergencia fue reportada rápidamente, y un equipo de salvavidas de la PNP, encabezado por el ST3 PNP Elías Julio Miraval, acudió al lugar. A pesar del fuerte oleaje, los salvavidas se adentraron en el mar con rapidez, utilizando boyas de rescate para remolcar a las víctimas hacia la orilla.

Entre los rescatados se encontraba Fabiana García Reyes (18), Estéfano Michael Araujo Romaní (19), Juan Anchante Bravo (19), y una menor de 16 años. La menor fue entregada a su tía.

Casi 40 minutos después, alrededor de las 2:00 p.m., otro grupo de personas fue arrastrado por una corriente de retorno, a la misma distancia de 150 metros mar adentro. Entre los afectados se encontraba José Martín Peña Paco (38), natural de la provincia de Chincha, quien se encontraba disfrutando de la playa con su familia. También fue rescatado un niño de 10 años, que, junto con Peña Paco, fue rápidamente remolcado a la orilla por el equipo de salvavidas.

El S2 PNP José Yarasca Zapata, el S2 PNP Miguel Huasaquiche López y el S3 PNP Juan Jurado Sulca participaron activamente en el rescate, coordinando las maniobras para asegurar que los afectados fueran traídos de regreso a la orilla de manera segura.

A las 2:30 p.m., la situación volvió a complicarse con otro rescate a una distancia de 130 metros mar adentro, cuando dos menores de 14 y 16 años fueron arrastrados por la corriente de retorno. Fueron rápidamente rescatadas y tranquilizadas por los salvavidas, quienes las remolcaron hacia la orilla con el uso de boyas de rescate.

Un nuevo llamado de emergencia se produjo a las 3:15 p.m., cuando una persona fue arrastrada por la corriente a 150 metros mar adentro. Se trataba de un menor de 17 años, quien, tras ser rescatado, fue entregado a su hermano, Fernando Tipiani (27), quien se encontraba en la playa esperando noticias sobre su familiar.

El equipo de salvavidas, compuesto por los S2 PNP César Arias Yaleque, José Yarasca Zapata y Miguel Huasaquiche López, repitió el procedimiento con éxito: la persona rescatada fue tranquilizada y remolcada con la boya de rescate hasta llegar a la orilla.

Finalmente, a las 4:30 p.m., otro rescate se llevó a cabo en la misma zona. Esta vez, Valeria Luciana Lama Chumpitaz (21), una joven de Lima, fue arrastrada por la corriente a 100 metros de la orilla. A pesar de la intensidad del oleaje, los salvavidas PNP ingresaron rápidamente al mar para lograr la recuperación de la joven.

Los rescates de este día en la playa Las Totoritas fueron un claro ejemplo del profesionalismo y valentía de la Unidad de Salvataje de la PNP. Los efectivos de salvamento demostraron un alto nivel de coordinación y destreza para atender de manera eficiente cada uno de los incidentes, logrando salvar la vida de varias personas en un corto periodo de tiempo, a pesar de las complicadas condiciones del mar.

El arduo trabajo de los equipos de rescate, compuesto por efectivos como el ST3 PNP Elías Julio Miraval, S2 PNP César Arias Yaleque, S2 PNP José Yarasca Zapata, y S2 PNP Miguel Huasaquiche López, asegura que la playa Las Totoritas continúe siendo un lugar más seguro para los veraneantes y turistas que la visitan.

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