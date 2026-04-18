Muerte súbita. En la intersección de la calle Mariscal Castilla y pasaje Callao, en el centro de Chincha, un mototaxista, repentinamente, perdió la vida. Juan José Zevallos fue encontrado en la pista al costado del trimoto que conducía.

Deceso en la zona

Testigos indican que el septuagenario empujaba el vehículo menor, al parecer, con dirección a la estación de servicios que se encuentra en ese sector y en esas circunstancia se desvaneció.

Al mototaxista trataron de ayudarlo, pero ya no presentaba señales de vida. Personal policial junto con la fiscalía de turno iniciaron las investigaciones para determinar la causa de muerte.

En ese sentido, se dispuso que el cadáver sea llevado a la morgue de Alto Larán. Al parecer esta persona de la tercera edad presentó un problema cardíaco que habría causado su fallecimiento.

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