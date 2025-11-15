La madrugada de ayer un niño de aproximadamente 3 años fue encontrado -sin compañía de ningún adulto- jugando en la vía pública. El menor empujaba su carrito buggy por la pista, altura del jr. Cuzco, en el asentamiento humano Micaela Bastidas del distrito de Pueblo Nuevo. Los serenos al llegar a la zona refugiaron al pequeño, hasta ubicar su domicilio y dejarlo al cuidado de su progenitora.

Ayudaron al menor

El personal de serenazgo mediante las cámaras de seguridad, al promediar las 4:00 a. m., detecta el movimiento del menor, que en su inocencia cruzaba una y otra vez la pista. A su costado no se advertía la presencia de sus padres o algún otro familiar. Los municipales ante la situación de evidente peligro de ser atropellado, y hasta ser captado por un depravado intervinieron, protegiendo al niño, quien no indicaba donde quedaba su domicilio.

Los serenos buscaron por los alrededores y hallaron una casa con la puerta abierta, al tocar con insistencia salió una mujer, quien refirió ser la mamá. Mientras ella dormía, el infante vestido con short, polo y descalzo estuvo a su suerte en la vía pública. Los intervinientes exhortaron a la madre que tenga más cuidado con la integridad del pequeño, ya que, esta no sería la primera vez que es visto jugando de madrugada lejos de su vivienda.

