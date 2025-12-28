La celebración de Navidad dejó a cinco menores de edad con lesiones diversas por la manipulación indebida de pirotécnico. Juan David, es uno de ellos. El niño requiere apoyo de la comunidad, y es que permanece en el Hospital San José de Chincha por sufrir lesión en tres dedos de la mano, que le fueron causados por la explosión del dispositivo conocido, popularmente, como “calaverita”, fabricado con pólvora, de venta irregular.

Ayuda para menor

El menor ingresó a emergencia del nosocomio local al promediar la 1 de la madrugada del 25 de diciembre. Debido al daño sufrido acabó perdiendo uno de los dedos de la mano y otros dos están afectados desde la yema. Desde entonces el niño permanece hospitalizado. Sus familiares están pendientes de su recuperación y para cubrir los gastos médicos solicitan el apoyo voluntario de la comunidad.

Se trata de una familia de bajos recursos que no esperaba pasar por esta emergencia. Las personas pueden realizar su colaboración al 935581595 (Cristian Morales).

El caso de Juan David fue el más grave de entre los cinco pacientes que fueron atendidos en el Hospital San José de Chincha por lesiones causadas al hacer uso de pirotécnicos, que pese a su peligrosidad siguen siendo de fácil acceso para los niños y adolescentes.

