La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial de Chincha y el Departamento de Investigación Criminal (Depincri), informó sobre la detención de Luis Enrique González Bastidas de 40 años (a) “chamo”, un ciudadano venezolano acusado de asesinar a Yordan Ery Violeta Gutiérrez, de 31 años, en la madrugada de ayer en la avenida Santa Rosa, en Chincha Alta.

Muerte violenta

El coronel PNP. Pedro José Porras Cuba, jefe de la División Policial Chincha, detalló que la intervención fue el resultado de un trabajo de inteligencia y que permitió ubicar rápidamente al sospechoso tras el crimen. Según explicó, el ataque se produjo tras un conflicto previo entre la víctima y el presunto homicida.

“Luis Gonzales Bastidas, presunto homicida natural de Venezuela, atacó a la víctima con un cuchillo, causándole lesiones punzocortantes que provocaron su muerte. Esto ocurrió en horas de la madrugada en la avenida Santa Rosa. De acuerdo con las investigaciones, la víctima habría sustraído la llanta del mototaxi que alquilaba el sujeto, motivo por el cual fue a buscarlo con intenciones de vengarse”, señaló el coronel Porras.

El oficial agregó que el detenido contaba con antecedentes penales en su país de origen. “Según información proporcionada por Interpol, este sujeto registra dos ingresos a prisión en Venezuela por delitos contra el patrimonio y otros ilícitos, sumando un total de seis años de detención”.

El coronel Porras Cuba explicó que, tras el asesinato, la policía actuó rápidamente para ubicar al agresor. “Gracias a las pesquisas realizadas por Depincri y al trabajo de inteligencia, logramos su identificación plena y su captura. En pocas horas se logró detener al presunto homicida, que también portaba el arma blanca con la que cometió el crimen”, afirmó.

Durante la intervención, se incautó un cuchillo, que será derivado a la Dirección de Criminalística para pericias, y otros objetos personales del detenido. Según la policía, Gonzales Bastidas habría intentado huir tras el crimen. “Fue intervenido con una mochila donde llevaba su ropa y pertenencias, y durante el interrogatorio confesó cómo y por qué cometió este homicidio”, agregó el jefe policial.

Además, se recuperó un teléfono celular del detenido que será sometido a peritaje, debido a que podría estar vinculado a actos de extorsión. “Estamos verificando si registra denuncias anteriores”, indicó Porras Cuba.

Finalmente, el coronel Porras Cuba aseguró que el caso de Luis Gonzales Bastidas ya fue comunicado a la Fiscalía y que se han realizado todas las diligencias correspondientes para que el Poder Judicial disponga su internamiento en un penal mientras continúan las investigaciones.

Cabe señalar que, González Bastidas (40) (a) “chamo”, estaba refugiado en la Upis El Trébol, en el distrito de Pueblo Nuevo, y tenía la intención de abandonar la provincia.

De acuerdo con la información policial el venezolano estuvo recluido en el establecimiento penitenciario de Caracobo, en su país de origen, entre los años 2012 al 2014 y del 2017 al 2021 por el delito de lesiones.

VIDEO RECOMENDADO