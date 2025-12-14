Con éxito se desarrolló el Taller de Asesoría en la Búsqueda de Empleo (ABE) en el Instituto Tecnológico de Chincha, beneficiando a más de 50 estudiantes.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina Zonal de Trabajo de Chincha, con el objetivo de fortalecer las herramientas de empleabilidad de los participantes.

Consejos prácticos

Durante la jornada, los estudiantes recibieron orientación integral para mejorar sus competencias profesionales, incluyendo la elaboración de un currículum vitae efectivo, la identificación de habilidades y aptitudes relevantes para el empleo y consejos prácticos para enfrentar con éxito entrevistas laborales. La actividad permitió que los jóvenes reconozcan su potencial, refuercen su preparación y aumenten su confianza frente a los procesos de selección.

El taller se consolidó como un espacio de aprendizaje y motivación, impulsando la preparación profesional de los estudiantes y promoviendo su inserción en el mercado laboral. La participación activa y el entusiasmo de los asistentes fueron destacados por los organizadores como elementos clave del éxito de la jornada.

