La primera cuadra de la av. Centenario, en Grocio Prado, ayer fue cerrada para evacuar de emergencia a un ciclista de aproximadamente 65 años, quien había sufrido un terrible accidente de tránsito. El hombre estaba tendido en la pista y sin poder moverse debido a que el timón de la bicicleta que conducía se incrusto en su estómago, ocasionado la perdida de sangre. Los bomberos llegaron a la zona para prestarle ayuda.

Emergencia en la zona

El adulto mayor, identificado como Dante García, manejaba la bicicleta desde Chincha con dirección al distrito de Grocio Prado y a la altura de la intersección de Centenario con el pasaje Melitón Carbajal ocurre el accidente. Al parecer, el desplazamiento temerario de un mototaxi por el sector ocasionó que él perdiera el control de su medio de transporte y cae aparatosamente en el centro de la vía.

Los transportistas se detuvieron para ayudar, con apoyo de los transeúntes y comerciantes trataron de levantar al herido, para ser llevado al hospital. En esas circunstancias descubren que el timón se había incrustado en el cuerpo del sexagenario. Los efectivos acudieron a la zona, pero tampoco lograron prestar el traslado, ya que, el objeto no podía ser retirado para no complicar la salud del hombre.

Uno de los integrantes de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38 que circunstancialmente se encontraba por la zona estabilizó al ciclista hasta la llegada del equipo con la cizalla hidráulica. Con esta herramienta finalmente pudo separarse el timón de la bicicleta. No obstante, el objeto seguía incrustado en el cuerpo del sexagenario que fue trasladado a urgencia del hospital René Toche.

Esta persona de la tercera edad permanece hospitalizada y se evalúa si presenta daños internos como consecuencia del accidente de tránsito, ocurrido en esta zona altamente transitada. Personal de la comisaria local quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso, que paralizó el desplazamiento vehicular en ambos sentidos de la av. Centenario para las acciones de emergencia.

Cabe señalar que, por el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito se advierte que conductores invaden el carril contrario para sortear los reductores de velocidad colocados tanto en el sentido de ida como de vuelta.

