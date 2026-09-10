Una persona que realizaba labores de mantenimiento en las torres de telecomunicaciones, colocadas en la parte exterior del establecimiento penitenciario de Chincha, perdió la vida al caer de una altura aproximada de 10 metros.

Caída mortal

El occiso Constantino Blas de 61 años prestaba servicio para una empresa dedicada a estos trabajos. El sexagenario, repentinamente, sufrió el accidente laboral y cae en una zona rocosa. Su cuerpo no resistió las lesiones y al llegar sus compañeros evidenciaron que no contaba señales de vida.

Los agentes penitenciarios comunicaron a la policía sobre la ocurrencia del hecho, y teniendo participación del fiscal de turno se confirmó la fatalidad. El cadáver fue trasladado a la morgue del distrito de Alto Larán para la necropsia respectiva.

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