La denominada corriente de arrastre atrapó a tres bañistas en la playa Las Violetas, en el distrito de Tambo de Mora. Los efectivos de la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático de la Policía, socorrieron a los veraneantes, que se encontraban a una distancia superior a los 150 metros mar afuera. Uno de los visitantes en situación de emergencia era un niño de tan solo 10 años, natural de la provincia de Ica.

Salvataje al rescate

Ayer al promediar las 11:30 horas, los salvavidas se percataron que dos personas necesitaban ayuda para regresar a la orilla, debido a que el oleaje no permitiría que salgan del agua. Tres efectivos ingresaron de inmediato para estabilizar a los bañistas, entre ellos el menor de edad y el otro: una persona de 45 años, quienes estaban por ser víctima de ahogamiento. Ambos apoyados con las boyas lograron retornar a la orilla y quedaron con sus familiares.

Una hora después en esta misma playa, la más concurrida del distrito de Tambo de Mora, un ciudadano procedente de San Clemente (Pisco), comenzó a requerir apoyo ya que la corriente de arrastre no dejaba que vuelva a la orilla. Los efectivos de salvataje también lograron sacar sano y salvo al bañista, quien tras recibir los primeros auxilios, fue puesto al cuidado de su familia. Ambos rescates fueron realizados en condición de bandera amarilla.

