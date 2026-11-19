Según la hipótesis policial los dos sujetos de nacionalidad venezolana Wilson Faria de 19 años y Vicente Colina (22) detenidos en la playa Las Violentas, en el distrito de Tambo de Mora, habían sido contratados para presuntamente asesinar a un barbero.

Policía los detuvo

Los efectivos de la delegación local intervinieron en el balneario y al detectar actitud sospechosa en dos extranjeros los detuvieron. En el registro personal se encontró una pistola con número de serie erradicado, abastecido con seis municiones.

El coronel PNP. Pedro Porras Cuba, precisó que el arma esta operativa y que durante las diligencias preliminares se obtuvo información que estos iban a atacar al barbero.

Los venezolanos fueron llevados a la comisaría distrital para las investigaciones por sicariato y contra la seguridad pública.

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