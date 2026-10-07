A sus 21 años, la ciclista pisqueña Luz Elza Loayza Chávez viene destacando en el ámbito deportivo nacional, demostrando que la disciplina, perseverancia y pasión por el ciclismo pueden convertirse en el impulso para superar cada desafío.

Natural de Pisco, la joven deportista tiene como principal objetivo seguir creciendo en esta exigente disciplina y representar con orgullo a su tierra.

Orgullo pisqueño

Luz Elza es hija de Francis Loayza y Luz Chávez Saavedra y, además de su carrera deportiva, es madre de una niña de 6 años, quien se ha convertido en una de sus principales motivaciones para continuar pedaleando y alcanzar nuevas metas. Su historia refleja el esfuerzo de una joven que combina la maternidad con la preparación y exigencia propias del deporte competitivo.

Actualmente, Luz Elza Loayza Chávez integra la selección nacional de ciclismo, representando al Perú en diversas competencias internacionales. Con cada entrenamiento y competencia, la deportista pisqueña continúa construyendo una trayectoria que busca llevarla cada vez más lejos, mientras persigue sus sueños sobre dos ruedas y se convierte en un motivo de orgullo para su familia y para Pisco.

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