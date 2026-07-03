El mundo del folclore peruano continúa de luto por la partida de Clemente Carlos Tadeo de 69 años, conocido artísticamente como el “Gorrión Tauripampino”, cuyo velorio se desarrolla en el Coliseo Lolo Fernández de Cañete, donde cientos de personas siguen llegando para darle el último adiós.

Legado del artista

Familiares, amigos, músicos, autoridades y seguidores provenientes de distintos distritos de la provincia de Yauyos, así como de otras localidades de Lima, acompañan a la familia en estas horas de profundo dolor, recordando la trayectoria artística del intérprete, considerado uno de los máximos representantes de la música tradicional yauyina y ampliamente reconocido como el “Rey del Arpa”.

El fallecimiento del artista ocurrió tras un trágico accidente de tránsito registrado en el distrito de Quinocay, provincia de Yauyos. El vehículo en el que retornaba luego de una presentación artística se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 300 metros. En el mismo accidente también perdieron la vida los músicos Juan Wilmer Romero Albertis y Hermógenes Torres Sauñi, quienes integraban su agrupación musical.

La despedida al popular “Gorrión Tauripampino” ha congregado a numerosas personas que recuerdan su legado artístico y el aporte que realizó durante décadas a la difusión de la música costumbrista de Yauyos. Durante el velorio, familiares y seguidores resaltan no solo su calidad como intérprete y compositor, sino también su sencillez y cercanía con el público.

Antes de que el cuerpo pudiera ser trasladado al recinto donde hoy es velado, la familia vivió momentos de angustia en la División Médico Legal de Cañete, donde denunció una prolongada espera para la entrega de los restos.

La esposa del artista expresó el sufrimiento que atravesaron durante varias horas. “Desde la mañana nos vienen diciendo una hora distinta. Primero que a las ocho o nueve de la mañana, luego a las tres de la tarde y después que esperáramos más tiempo. Solo queríamos llevar el cuerpo de mi esposo para darle cristiana sepultura”, declaró.

Durante el velorio, los deudos agradecieron las innumerables muestras de solidaridad recibidas desde diversos distritos de Yauyos y otras regiones del país. A través de mensajes públicos también destacaron el respaldo brindado por artistas, agrupaciones folclóricas y seguidores que han acompañado a la familia desde que se conoció la noticia del accidente.

El propio hijo del cantante publicó un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido.

“Gracias por sus condolencias y reconocimiento de todos los distritos de la provincia de Yauyos. Un agradecimiento especial al distrito de Quinocay por la hermosa despedida hacia mi papá, Clemente Carlos”, expresó.

Con más de cuatro décadas dedicadas a la música, el “Gorrión Tauripampino” dejó un importante legado en el folclore peruano. Sus interpretaciones y composiciones permitieron difundir las tradiciones, costumbres e identidad cultural de la provincia de Yauyos, convirtiéndose en uno de sus artistas más representativos.

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