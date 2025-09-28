Una ciudadana identificada como Samantha Díaz hizo pública su queja ante lo que considera posibles irregularidades en el proceso de denuncia por el presunto hurto de la camioneta que adquirió junto a su hija en 2023.

Caso estancado

Díaz relató que, tras separarse de su expareja, dejó temporalmente el vehículo en la vivienda donde convivían. Cuando intentó recuperarlo, aseguró que él se negó a devolverlo. Ante ello, acudió a la comisaría de San Joaquín para presentar la denuncia, pero, según indica, le informaron que el trámite debía continuar a través del Ministerio Público. Desde entonces, señala haber seguido todos los pasos legales, incluyendo audiencias y contratación de abogados.

Sin embargo, la denunciante cuestiona que, pese a que el vehículo figura como propiedad de su hija, el proceso se haya dilatado en exceso. Lo que más le preocupa es que recientemente la policía acudió a la vivienda de un familiar suyo para notificarlo en relación con el caso, pese a que, asegura, esta persona no tiene ningún vínculo con el hecho.

“Me sorprende que se acepte una denuncia de quien también está investigado por el hurto de la camioneta, mientras se involucra a terceros que nada tienen que ver. Esto genera temor en mi familia”, declaró Díaz, quien añadió que siente desprotección frente a las acciones que se vienen tomando.

La ciudadana pidió públicamente garantías para su integridad, la de su hija, propietaria del vehículo, y la de su familia, advirtiendo que han empezado a sentir temor por posibles represalias. “No pedimos nada fuera de la ley, solo que el proceso sea justo y transparente”, remarcó.

El caso sigue en investigación por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la denunciante reiteró que continuará exigiendo justicia y no descarta elevar su reclamo a instancias nacionales si no recibe respuestas concretas en los próximos días.

