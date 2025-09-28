Una ciudadana identificada como Samantha Díaz hizo pública su queja ante lo que considera posibles irregularidades en el proceso de por el presunto de la camioneta que adquirió junto a su hija en 2023.

Caso estancado

Díaz relató que, tras separarse de su expareja, dejó temporalmente el vehículo en la vivienda donde convivían. Cuando intentó recuperarlo, aseguró que él se negó a devolverlo. Ante ello, acudió a la comisaría de San Joaquín para presentar la denuncia, pero, según indica, le informaron que el trámite debía continuar a través del Ministerio Público. Desde entonces, señala haber seguido todos los pasos legales, incluyendo audiencias y contratación de abogados.

Sin embargo, la denunciante cuestiona que, pese a que el vehículo figura como propiedad de su hija, el proceso se haya dilatado en exceso. Lo que más le preocupa es que recientemente la policía acudió a la vivienda de un familiar suyo para notificarlo en relación con el caso, pese a que, asegura, esta persona no tiene ningún vínculo con el hecho.

“Me sorprende que se acepte una denuncia de quien también está investigado por el hurto de la camioneta, mientras se involucra a terceros que nada tienen que ver. Esto genera temor en mi familia”, declaró Díaz, quien añadió que siente desprotección frente a las acciones que se vienen tomando.

La ciudadana pidió públicamente garantías para su integridad, la de su hija, propietaria del vehículo, y la de su familia, advirtiendo que han empezado a sentir temor por posibles represalias. “No pedimos nada fuera de la ley, solo que el proceso sea justo y transparente”, remarcó.

El caso sigue en investigación por parte de las autoridades competentes. Mientras tanto, la denunciante reiteró que continuará exigiendo justicia y no descarta elevar su reclamo a instancias nacionales si no recibe respuestas concretas en los próximos días.

