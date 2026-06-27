La Municipalidad Provincial de Pisco dispuso la clausura temporal del centro comercial Parque Pisco, tras determinar que el establecimiento no contaba con una licencia de funcionamiento vigente acorde a las características actuales de su infraestructura. La medida fue ejecutada mediante un operativo que involucró a personal de Fiscalización, Defensa Civil, Serenazgo, Policía Municipal y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Clausura es temporal

Durante la intervención, los trabajadores municipales recorrieron los distintos niveles del centro comercial para informar a los trabajadores y clientes sobre el cierre temporal del recinto. Conforme avanzaba el operativo, los establecimientos comenzaron a suspender sus actividades y los visitantes fueron retirados de manera progresiva hasta dejar vacías las instalaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, la medida se adoptó luego de que la administración del establecimiento no regularizara observaciones formuladas previamente por la comuna provincial.

El jefe de la Unidad de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Pisco, Jairo Aranda, explicó que el cierre responde a la falta de una licencia de funcionamiento actualizada. Precisó que la empresa había iniciado un procedimiento administrativo para regularizar su situación, pero este fue declarado inadmisible al no subsanarse las observaciones realizadas dentro de los plazos establecidos.

“El área de Licencias notificó en varias oportunidades para que subsanen diversos puntos observados. Al no corregirse oportunamente estas observaciones, el procedimiento fue declarado en abandono”, indicó.

Uno de los aspectos centrales observados por la municipalidad está relacionado con la diferencia existente entre el área consignada en la licencia de funcionamiento y la superficie declarada en el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), conocido comúnmente como certificado de Defensa Civil.

Según explicó el representante de Defensa Civil, Miguel Álvarez, ambos documentos deben mantener absoluta concordancia para que la autorización municipal tenga validez.

“Tanto la licencia de funcionamiento como el certificado ITSE tienen que coincidir en el área y en la dirección. Todos esos datos deben ser exactamente los mismos para que los documentos sean válidos”, manifestó.

El especialista detalló que el certificado de seguridad contempla un área mayor a la registrada en la licencia municipal.

“El certificado ITSE cuenta con un área de aproximadamente 42 mil metros cuadrados, mientras que la licencia corresponde a una superficie menor. Existe una diferencia relacionada con áreas donde se han implementado paneles solares y otros espacios que forman parte de una ampliación”, explicó.

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