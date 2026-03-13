La región de Ica se prepara para ser el escenario del Debate Electoral Regional 2026, un evento clave que permitirá a los ciudadanos conocer las propuestas de los candidatos que buscan representar a la región en el próximo período legislativo. Organizado por el Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Departamental Ica, con el respaldo del Colegio de Ingenieros del Perú – CD Ica, el debate se llevará a cabo en dos jornadas, el 19 y 20 de marzo de 2026.

Debate electoral

En este espacio democrático, los aspirantes a Diputados y al Senado tendrán la oportunidad de presentar sus planteamientos y su visión para el futuro de Ica y del Perú. La primera jornada, dedicada a los candidatos a Diputados, será el 19 de marzo, mientras que el 20 de marzo será el turno de los candidatos al Senado. Ambos debates comenzarán a las 5:00 de la tarde en el Colegio de Ingenieros de Ica.

Massiel Anyosa Ore, decana del Colegio de Periodistas de Ica, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en este importante evento. “El debate es una oportunidad para escuchar, analizar y comparar las propuestas de quienes aspiran a representarnos. Es fundamental que los ciudadanos se informen y ejerzan su voto de manera responsable. Recuerden: ‘Tu voto no es un trámite, es un compromiso con el futuro’”, afirmó Anyosa Ore.

El Debate Electoral Regional se presenta como una excelente ocasión para fortalecer la democracia y fomentar la participación cívica, permitiendo a los electores tomar decisiones informadas en las próximas elecciones.

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