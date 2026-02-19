El Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Departamental Ica, exhortó a todas las personas que emiten informaciones a través de medios de comunicación o plataformas digitales a actuar bajo los términos de objetividad, contrastación y respeto a la dignidad humana.

Prensa responsable

“Es imperativo que todo dato sea debidamente verificado antes de su publicación, evitando el sensacionalismo o la manipulación de los hechos. Informar de esta manera es conveniente porque fortalece la credibilidad del emisor y consolida un sistema informativo sano, donde el debate público se fundamente en realidades y no en especulaciones”, se lee en su comunicado.

Como orden profesional, subrayan que la población y la opinión pública iqueña merecen ser informadas con absoluta veracidad, tal como lo dictan los principios fundamentales de una prensa responsable.

Añaden que, el acceso a la verdad no es solo un ideal periodístico, sino un derecho humano que permite a los ciudadanos tomar decisiones informadas sobre su realidad política, económica y social. Por ello, recordaron que el ejercicio de comunicar conlleva una responsabilidad social que no debe ser tomada a la ligera.

“Hacemos un llamado especial a los creadores de contenido y comunicadores que utilizan las redes sociales para que asuman un compromiso ético con su audiencia. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, pero esta debe ejercerse con el deber ético de no vulnerar derechos de terceros ni difundir noticias falsas (fake news)”, precisaron.

Finalmente, el Colegio de Periodistas de Ica reafirmó su compromiso de vigilar que el ejercicio informativo se mantenga dentro de los márgenes de la ley y el código de ética profesional.

“Instamos a la ciudadanía a ser crítica con las fuentes de información que consume y a los comunicadores a honrar la noble misión de informar, recordando siempre que una sociedad bien informada es una sociedad más libre y justa”, finalizaron.

VIDEO RECOMENDADO