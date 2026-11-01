Una tonelada de pescado fue distribuida gratuitamente entre los comedores populares de la provincia de Pisco, como parte de las gestiones realizadas por la Municipalidad Provincial, encabezada por el alcalde Pedro Fuentes Hernández, para contribuir a mejorar la alimentación de las familias de menores recursos.

Apoyo alimentario

La entrega se desarrolló en las instalaciones del municipio, hasta donde llegaron las madres integrantes de los comedores populares para recibir los productos. Previamente, participaron en una charla sobre alimentación saludable, en la que recibieron orientación acerca de la importancia de incorporar alimentos nutritivos en la preparación diaria de sus comidas.

Durante la actividad, el alcalde Pedro Fuentes destacó que, en los últimos diez meses, se viene trabajando mediante un convenio con la Sociedad Nacional de Industrias y Apropisco, iniciativa que ha permitido fortalecer el acceso a alimentos y contribuir a la nutrición de los sectores más vulnerables de la provincia.

La distribución se formalizó mediante la elaboración de las respectivas actas de entrega y recepción de alimentos, dejando constancia de la entrega del pescado a las representantes de los comedores populares.

De esta manera, las organizaciones beneficiarias podrán incorporar este producto en la preparación de sus menús, favoreciendo la alimentación de las personas y familias que acuden diariamente a estos espacios de atención comunitaria.

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