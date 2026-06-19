Decenas de adultos mayores y personas con discapacidad del distrito de San Andrés fueron beneficiados con la entrega de pescado fresco, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad alimentaria y contribuir a una mejor nutrición de los sectores más vulnerables de la población.

Alimentación saludable

La importante jornada fue posible tras el trabajo articulado entre la Sociedad Nacional de Pesquería, AproPisco y la Municipalidad Distrital de San Andrés, instituciones que sumaron esfuerzos para hacer llegar este producto de alto valor nutricional a los integrantes del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM) y de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED).

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento por este apoyo, que representa un importante aporte para la economía familiar y una oportunidad para acceder a alimentos saludables. Las entidades involucradas reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo acciones conjuntas y alianzas estratégicas que permitan mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población sanandresina.

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