La reciente ola de atentados extorsivos registrada en la provincia de Pisco ha generado un clima de temor entre comerciantes y emprendedores, quienes en los últimos días han optado por cerrar temporalmente sus negocios para proteger su integridad y la de sus familias.

Inseguridad ciudadana

Uno de los casos más recientes es el de la tienda Omnilife, que decidió bajar sus rejas tras sufrir dos ataques en menos de 48 horas. Situaciones similares se repiten en distintos puntos de la ciudad, afectando directamente al sustento económico de decenas de hogares que dependen del comercio local.

Los comerciantes señalan sentirse desprotegidos y expresan su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones. El propietario de Omnilife anunció que presentará su denuncia en Lima, al considerar insuficientes las diligencias realizadas a nivel local. A pesar de que existen grabaciones que podrían contribuir a identificar a los presuntos responsables.

La creciente inseguridad ha provocado un ambiente de incertidumbre que desincentiva nuevas inversiones y frena el movimiento económico en la zona. Ante ello, vecinos y emprendedores solicitan una mayor presencia policial y medidas efectivas para detener la escalada de violencia.

