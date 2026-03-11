El comunicador iqueño Ángel Bendezú, administrador de la página informativa “Iqueño Sincero”, ofreció una conferencia de prensa para dar su versión sobre la detención que sufrió el último fin de semana durante un operativo policial en la región Ica.

Detención polémica

Según explicó Bendezú, todo se originó luego de recibir una denuncia relacionada con una presunta usurpación de terrenos en el sector Tierra Prometida. El jueves recibió la información de un empresario y al día siguiente decidió acudir al lugar para realizar una entrevista y recabar detalles sobre el conflicto, tras ser recomendado por un colega del ámbito periodístico.

El comunicador señaló que mientras se encontraba en la zona para realizar el reportaje, comenzaron a registrarse disparos contra el vehículo en el que se trasladaba junto al denunciante y otras personas. Indicó que los ocupantes tuvieron que refugiarse detrás de la camioneta para protegerse de los proyectiles y luego huyeron del lugar por temor a un ataque mayor.

Bendezú relató que, tras comunicarse con autoridades policiales para alertar sobre el incidente, permanecieron en el sector a la espera de la llegada de efectivos. Sin embargo, cuando finalmente se encontraron con la patrulla policial, aseguró que fueron intervenidos de manera violenta y tratados como delincuentes, pese a haber sido quienes solicitaron el apoyo.

El comunicador también cuestionó las circunstancias de su detención, afirmando que durante la intervención solo le incautaron dos teléfonos celulares, pero posteriormente en la comisaría aparecieron más equipos que, según sostiene, no le pertenecen. Por este motivo, junto a su defensa legal decidió no firmar algunos documentos y solicitó que se revisen las actas y registros de la intervención policial.

Asimismo, afirmó que no tiene vínculos con las personas involucradas en el conflicto de terrenos y que su presencia en el lugar obedecía únicamente a una labor informativa. Añadió que incluso solicitó el levantamiento de sus comunicaciones para demostrar que no mantiene relación con los investigados.

Finalmente, expresó su preocupación por las amenazas que asegura haber recibido en las últimas semanas y pidió garantías para continuar con su labor informativa.

