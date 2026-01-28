La I Maratón del Empleo, realizada en la provincia de Chincha, tuvo una importante acogida por parte de la ciudadanía, reflejando el interés de la población por acceder a oportunidades de trabajo formal y mejorar su situación laboral.

Oportunidad laboral

Durante la jornada, más de seis empresas de distintos rubros participaron ofreciendo diversas vacantes laborales, lo que permitió a decenas de asistentes postular de manera directa y recibir información sobre los perfiles más demandados en el mercado local.

El evento facilitó el acercamiento entre empleadores y personas en búsqueda de trabajo, convirtiéndose en un espacio clave de intermediación laboral, donde los participantes pudieron presentar sus currículos, conocer requisitos y resolver dudas sobre los procesos de selección.

La actividad fue valorada por los asistentes como una oportunidad concreta para acceder a empleo formal, en un contexto donde este tipo de iniciativas resulta fundamental para dinamizar la economía local y generar mayores oportunidades para la población chinchana.

La realización de esta primera edición marca un precedente para el desarrollo de nuevas acciones orientadas a fortalecer la empleabilidad y promover el acceso a trabajos dignos en la provincia.

VIDEO RECOMENDADO