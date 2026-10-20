En medio de muestras de pesar y reconocimiento, la Municipalidad Provincial de Ica rindió homenaje póstumo al regidor José Antonio Rubio Quijandría, quien falleció a los 47 años. Autoridades municipales, compañeros de gestión, familiares y amistades se congregaron en su vivienda, donde se realizó el velorio, para darle el último adiós y expresar sus condolencias a sus seres queridos.

Homenaje municipal

La ceremonia contó con la presencia del alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, y de integrantes del Concejo Municipal, entre ellos las regidoras Celia Agreda, Ana María Huarcaya, José Luis Escate, Epifanio Quispe, Yesica Puchuri, Leydy Loayza e Ingrid Ramos, quienes acompañaron a la familia durante este difícil momento. Como parte del homenaje, la comuna le rindió honores en reconocimiento a su participación en la gestión municipal y su contribución al trabajo por la ciudad.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Reyes Roque expresó el profundo pesar de la familia municipal por la pérdida de uno de sus integrantes y destacó el compromiso que, según señaló, caracterizó la labor de Rubio dentro del concejo. Asimismo, extendió sus condolencias a su padre, esposa, hija y demás familiares, a quienes pidió encontrar fortaleza en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes hoy lamentan su partida.

El burgomaestre también recordó que el regidor, además de su labor pública, se desempeñaba como empresario y había contribuido al desarrollo de Ica. Señaló que su fallecimiento representa una pérdida para la institución y para la ciudad, al tratarse de una persona que continuó trabajando junto a sus colegas pese a encontrarse delicado de salud.

Como parte del acto protocolar, las autoridades dedicaron una oración por el eterno descanso de José Antonio Rubio y solicitaron a Dios y a la Virgen María que acompañaran a su familia. Posteriormente, se realizó un minuto de silencio en su memoria, seguido de aplausos y expresiones de reconocimiento por parte de los asistentes.

Las muestras de pesar también fueron expresadas por sus compañeros de concejo, quienes coincidieron en expresar su solidaridad con los familiares y señalaron que su recuerdo permanecerá entre quienes compartieron con él las labores de representación y servicio público.

Finalmente, José Antonio Rubio Quijandría fue sepultado en el Parque del Recuerdo, ubicado en el distrito de Subtanjalla, donde recibió el último adiós de sus seres queridos.

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