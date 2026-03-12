El Concejo Municipal de Los Aquijes, en la provincia de Ica, resolvió declarar vacante el cargo de alcalde tras el fallecimiento del titular Edward Amoroto Ramos, quien perdió la vida en un violento ataque criminal. La decisión se adoptó durante la sesión extraordinaria N.º 001-2026 realizada en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades N. º 27972.

Sesión de concejo

El procedimiento de vacancia se basa en el inciso 1 del artículo 22 de la normativa vigente, que establece que “el cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal en los siguientes casos: 1. Muerte”.

En la sesión participaron los regidores Karol Rojo Ventura, José Luis Abilio Rodríguez, Luis Miguel Malqui Cavero (vía telefónica), Noemí Cortez Mendoza y Ena Mejía Hernández, quienes votaron de manera unánime a favor de la resolución.

La medida del Concejo se basó en la legalidad y la transparencia. Según lo establecido, el documento oficial de la vacancia será remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución encargada de emitir la credencial oficial de la nueva autoridad que asumirá la alcaldía del distrito aquijeño.

Esta acción garantiza la continuidad administrativa del municipio y permite que se lleven a cabo los procedimientos legales necesarios para la designación de la autoridad.

