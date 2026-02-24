El distrito de Los Aquijes vivió una jornada de homenajes y actos litúrgicos tras el fallecimiento de su alcalde, Edward Alberto Amoroto Ramos, quien murió la madrugada del domingo 22 de febrero a los 52 años, luego de permanecer 22 días en UCI, tras ser víctima de un atentado a balazos mientras supervisaba obras públicas.

Muerte del edil

La noche del 22 de febrero, tras el arribo del féretro desde la ciudad de Lima, se realizó un recibimiento y recorrido por el distrito de Los Aquijes en memoria del alcalde, en medio de muestras de pesar de familiares, vecinos y autoridades locales.

Las actividades continuaron durante la jornada del 23 de febrero, con la difusión de un comunicado oficial sobre el velatorio de Amoroto Ramos. En el domicilio familiar ubicado en el centro poblado Los Piscontes, se llevaron a cabo varios rezos y ceremonias religiosas a cargo de distintos grupos de la comunidad.

Los actos litúrgicos incluyeron un rezo dirigido por los hermanos del alcalde y rezos organizados por los vecinos de Nuevo Sunampe sector 3, así como por la promoción Señor de Luren 1992. Por la tarde, la Liga Distrital de Fútbol de Los Aquijes ofreció también un rezo en el velatorio en homenaje al burgomaestre.

Ya por la noche, diversas cofradías participaron en un rezo a las 7.30 de la noche, entre ellas las vinculadas a la festividad de la Virgen del Rosario de Yauca, los altares de Tallamán, la Virgen del Carmen de Yagasi, la Virgen Dolorosa de Los Aquijes y la Virgen del Rosario de Pachacútec. A las 8:00 de la noche, la familia Amoroto Ramos ofreció una misa en el lugar.

Los tributos se extendieron con un homenaje póstumo organizado por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla ayer a las 9:00 de la noche, y un último rezo a cargo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SIUTRAMUN) a las 10:00 de la noche.

La muerte de Amoroto Ramos ha generado conmoción en Ica, ya que se trata de una autoridad que permaneció hospitalizada tras un ataque armado ocurrido el pasado 31 de enero, cuando recibió disparos en el tórax y el abdomen mientras realizaba una inspección de obras en el centro poblado El Huarangal.

