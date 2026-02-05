Con fe y esperanza, la población de Los Aquijes se reunió en la Iglesia Matriz Virgen del Tránsito para participar de una vigilia de oración por la pronta recuperación del alcalde distrital Edward Amoroto, quien permanece internado en el Hospital Regional de Ica tras ser víctima de un atentado a balazos ocurrido el pasado 31 de enero en el sector El Huarangal.

Vigilia por alcalde

Tras el ataque, el alcalde sufrió graves heridas que le ocasionaron la pérdida de un riñón, severa pérdida de sangre y compromiso de un pulmón. Ante esta situación, autoridades, familiares, amigos y vecinos se unieron en un acto de solidaridad y reflexión, clamando por justicia y seguridad para el distrito.

La vigilia contó con la participación de alcaldes de la provincia de Ica, exalcaldes y la población en general. Tras la ceremonia religiosa, los asistentes realizaron una marcha por la Plaza de Armas de Los Aquijes, exigiendo el esclarecimiento del ataque y la captura de los responsables.

El acto también reunió a alcaldes de Ica, Ocucaje, Parcona, La Tinguiña, Tate y Salas, quienes se unieron en oración y resaltaron la necesidad de unidad ciudadana para enfrentar la delincuencia en la región.

“Hoy demostramos que en los momentos difíciles, Los Aquijes permanece unido. Agradecemos a las autoridades y vecinos que nos acompañaron en este momento de reflexión y solidaridad”, indicaron los organizadores de la vigilia.

La comunidad espera que el mensaje de apoyo y la presión ciudadana contribuyan a que las autoridades policiales y judiciales den con los responsables del atentado criminal y se garantice la seguridad de los funcionarios públicos y de la población en general.

Cabe señalar que, el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, recibió dos impactos de bala en la pierna y el tórax. Los disparos causaron que pierda un riñón y varios litros de sangre, asimismo uno de sus pulmones se vio comprometido, por lo que tuvo que pasar por un proceso de hemodiálisis. La autoridad edil se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del HRI.

En tanto, el Ministerio Público, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, ha abierto una investigación por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, frente a la gravedad del ataque y la condición de autoridad pública de la víctima. El fiscal a cargo ordenó diligencias urgentes para identificar a los responsables, incluyendo la toma de declaraciones de testigos y funcionarios presentes durante la supervisión de obra, así como la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad que puedan aportar información clave.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) analiza imágenes de videovigilancia que captaron la huida de los atacantes en motocicleta, con la finalidad de establecer su identidad y ruta de escape. Hasta el cierre de este informe no se ha informado de detenciones, lo que alimenta la exigencia de la población para que las autoridades refuercen las investigaciones.

