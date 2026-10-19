El regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, José Antonio Rubio Quijandría (47), conocido cariñosamente como “Josean”, falleció la madrugada del domingo tras enfrentar una penosa enfermedad mientras permanecía internado en el Hospital Félix Torrealva Gutiérrez. Su partida enluta al concejo provincial, del que formaba parte durante el periodo municipal 2023-2026.

Luto en el Concejo Municipal

Rubio Quijandría no solo desarrolló funciones como autoridad municipal, sino que también fue reconocido por su trayectoria como empresario y profesional del Derecho. A lo largo de su vida estuvo vinculado a diferentes espacios de la actividad profesional y social en la región, donde construyó relaciones de amistad y trabajo.

Uno de los espacios en los que participó fue el Grupo Oasis, organización desde la cual contribuyó a iniciativas orientadas a la recuperación y conservación del balneario de Huacachina. Su participación en estas acciones forma parte de los aspectos de su trayectoria que se recuerdan tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

La pérdida del regidor también deja un profundo dolor en su entorno familiar, ya que deja a un menor de 12 años en la orfandad. En medio de las muestras de pesar, las expresiones de solidaridad se han dirigido a sus familiares, quienes afrontan una difícil etapa tras la partida de su ser querido.

Como muestra de homenaje, la Municipalidad Provincial de Ica realizó el izamiento de la bandera a media asta durante el pasado Domingo Cívico, tanto en la Plaza de Armas como en el Palacio Municipal. La ceremonia fue prevista en memoria de José Antonio Rubio Quijandría, en reconocimiento a su condición de regidor provincial. Asimismo, la comuna, a través del alcalde, el cuerpo de regidores, funcionarios y trabajadores municipales activos, cesantes y jubilados, expresó sus más sentidas condolencias a la familia del fallecido.

Entre las expresiones de pesar destacó el mensaje de la regidora provincial Yessica Puchuri, quien recordó a Rubio como un amigo y colega con el que compartió diversos momentos durante la gestión. En sus palabras evocó sus ocurrencias, su energía y las interminables conversaciones y debates que mantuvieron. También reconoció que, aunque no siempre coincidían en sus ideas, conservaba buenos recuerdos de la relación que construyeron y expresó sus condolencias a toda la familia.

Por su parte, la regidora Leydy Loayza Mendoza manifestó su tristeza al conocer el fallecimiento de quien fue su compañero durante casi cuatro años de gestión municipal. En su mensaje señaló que, más allá de las discrepancias que pudieron existir, siempre hubo respeto entre ambos. También recordó que lo vio luchar contra la enfermedad y reflexionó sobre la incertidumbre de la vida, destacando que cada día representa un reto y que las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento.

La regidora Celia Ágreda de Raffo también se sumó a las muestras de condolencia por la muerte de José Antonio Rubio Quijandría. Mediante un mensaje expresó su solidaridad con los familiares, amigos y seres queridos del concejal, a quienes deseó fortaleza y consuelo para afrontar la pérdida.

El fallecimiento de Rubio se suma al de Teófilo Guillén, otro regidor que murió durante la actual gestión municipal. De esta manera, el concejo provincial registra la pérdida de dos de sus integrantes en el periodo 2023-2026, ambos fallecidos tras enfrentar problemas de salud.

EL DATO: La Municipalidad Provincial de Ica informó que hoy en el Parque del Recuerdo (Subtanjalla), se rendirá un homenaje al fallecido regidor provincial, a las 11:00 de la mañana, donde también será su sepelio.

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