Un profesor ha sido condenado a 5 años de cárcel por el delito de tocamientos en agravio de su alumno menor de edad. El docente aprovechaba la cercanía del estudiante en el aula de clases, donde lo violentó por varios meses en la región Ayacucho.

Grave delito

La Fiscalía Provincial Mixta de Parinacochas, con el Fiscal Adjunto Provincial Daniel Chávez Romero en la dirección de la investigación, logró que se condene a 5 años de pena privativa de la libertad a Robert Henry Calderón Chochoca (42), como autor del delito contra la libertad - violación de la libertad sexual, en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menor.

El ahora condenado era profesor del agraviado (11) y en diversas oportunidades, en los meses de mayo, julio y setiembre de 2017, le realizó tocamientos indebidos en diversas partes de su cuerpo. Tales hechos ocurrieron en las instalaciones de la institución educativa del menor, ubicada en el distrito de Coracora, y en el taller del padre del hoy sentenciado, tras lo cual el docente amenazaba a la víctima con matar a su familia en caso contara lo sucedido.

En el año 2019, la madre del agraviado recién tomó conocimiento de lo ocurrido, interponiendo la denuncia respectiva.

En ese mismo sentido, se dispuso que la Policía Nacional del Perú ubique y capture a Calderón Chochoca, el mismo que también deberá pagar 5 mil soles por concepto de reparación civil en favor de la parte agraviada.

