Un profesor pasará hasta dos décadas en la cárcel, tras ser hallado culpable del delito contra la libertad sexual contra dos alumnas. El hombre aprovechaba su cercanía con las menores para besarlas además a una de ellas le realizó tocamientos en sus partes íntimas en las aulas del mismo colegio.

Grave delito

La Fiscalía Superior Mixta Transitoria de Puquio, dirigida por la Fiscal Superior Betty Elizabeth Pérez Tipacti, logró que se confirme la condena de 20 años de pena privativa de la libertad y el pago de 9 mil soles de reparación civil impuestos a Nemesio Atanacio Ledesma Atoccsa (63), como responsable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de actos libidinosos, en agravio de tres menores de edad.

El hoy sentenciado, en su condición de profesor de una institución educativa ubicada en el anexo de Palca, distrito de Sancos, provincia de Lucanas,en la región Ayacucho, quien besó a la primera agraviada en la boca sin el consentimiento de esta en la quincena de mayo de 2019, siendo la primera vez cuando la menor sufrió una caída en la calle, lo cual fue aprovechado por dicho varón para consolarla y lograr su cometido, mientras que la segunda vez ocurrió en el mismo mes, cuando la niña se encontraba en la sala de cómputo de su colegio.

Del mismo modo, Ledesma Atoccsa tocó las partes íntimas de la segunda víctima, siendo la primera vez en marzo de 2018 en circunstancias que ambos estaban solos en su salón de clases, lo cual fue aprovechado por el hoy sentenciado, quien repitió dichos actos cada vez que acudía al domicilio de la niña para darle clases de reforzamiento, entre las 6:00 de la tarde a 7:00 de la noche aproximadamente, siendo la última vez en su aula en mayo de 2019.

Así también, el docente efectuó actos de connotación sexual en el cuerpo de la tercera menor al tocarle sus partes íntimas cuando esta se encontraba sola en su salón de clases, hecho ocurrido hasta en 5 oportunidades en el 2018.

