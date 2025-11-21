La Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga, con la Fiscal Provincial Noemí Huamaní Pillaca a cargo del caso, logró que se disponga ocho meses de prisión preventiva contra Gregorio Quispe Vizcarra (45), investigado por el delito de feminicidio en agravio de María Luisa Rodríguez Velásquez (26).

Confesó que la asesinó

La agraviada habría salido a trabajar la mañana del 10 de noviembre, quedando en encontrarse con sus hijos menores por la tarde; sin embargo, no habría llegado a la cita pactada. Ese mismo día en la noche, los menores informaron a su tía, Bertha Rodríguez Velásquez, que su madre no había retornado a casa, por lo que esta intentó comunicarse en repetidas oportunidades sin obtener respuesta.

Al día siguiente, 11 de noviembre, la tía de la víctima acudió a su domicilio, donde nuevamente constató que la agraviada no había regresado. Fue entonces que su sobrina habría informado que días antes el ex conviviente de la agraviada, el imputado, la habría llamado para amenazarla, diciéndole: “me voy a vengar de tu mamá”. La familia recordó además que la víctima había interpuesto una denuncia previa contra él.

Ese mismo 11 de noviembre, aproximadamente a las 12:30 horas, mientras la familia denunciaba la desaparición, el investigado se habría presentado voluntariamente en la Comisaría Rural PNP Chacco, indicando ser el autor del hecho y señalando que habría dejado el cuerpo sin vida por inmediaciones del centro poblado de San Cristóbal de Casaorcco, distrito de Carmen Alto, a la altura del kilómetro 400 de la carretera Huamanga - Andahuaylas.

Personal policial, junto con el imputado, se trasladó al lugar, encontrando una bolsa de rafia con manchas de sangre bajo un puente. Posteriormente, en el levantamiento del cadáver, se habría confirmado que el cuerpo correspondía a María Luisa Rodríguez Velásquez, presentando heridas corto contusas, múltiples equimosis y traumatismo craneoencefálico severo, concluyéndose en la necropsia que la causa de muerte habría sido fractura de bóveda craneal y traumatismo cerebro medular, ocasionados por un agente contundente.

El Ministerio Público imputa a Quispe Vizcarra haber causado la muerte de su ex conviviente dentro de un contexto de violencia familiar, control, hostigamiento, subordinación y discriminación por razones de género, en atención a los antecedentes de agresiones físicas y psicológicas, así como las denuncias previas presentadas por la víctima.

El hecho habría ocurrido en el inmueble del investigado, tras una discusión donde la víctima habría sido agredida con un arma punzocortante y luego golpeada con un objeto contundente hasta causarle la muerte, para posteriormente ocultar el cuerpo en un costal y abandonarlo en Casaorcco.

