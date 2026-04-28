El congresista por la región Ica, Raúl Doroteo, se encuentra en el centro de una nueva tormenta política luego de que un reportaje televisivo revelara el presunto uso de recursos del Estado para beneficiar a una extrabajadora de su entorno cercano.

Legislador en la mira

La investigación periodística difundida por Cuarto Poder mostró a un agente policial asignado a la seguridad del legislador realizando funciones ajenas a su labor oficial. El efectivo, identificado con el apellido Calampa, habría sido utilizado como chofer y custodio de Grecia Dávila Albitres, una excolaboradora vinculada al despacho parlamentario. Las imágenes evidencian una rutina de traslados que no guardaría relación con la protección del congresista.

Según el informe, el agente utilizaba para estas movilizaciones el vehículo oficial asignado al parlamentario, además de combustible financiado por el Estado. Lo más delicado del caso es que en varias de las diligencias Raúl Doroteo ni siquiera se encontraba dentro de la unidad. Es decir, los recursos públicos habrían sido empleados exclusivamente para trasladar a una persona particular sin cargo directo en ese momento dentro del despacho congresal.

Las escenas registradas incrementaron la polémica. En uno de los seguimientos se observa a Grecia Dávila dentro del automóvil oficial mientras realizaba actividades personales, como maquillarse, antes de continuar su desplazamiento. Para diversos sectores, estas imágenes reflejan una aparente naturalización del uso privado de bienes estatales.

Cuando fue abordado por la prensa para responder por los hechos, el congresista evitó brindar explicaciones de fondo. Solo atinó a señalar que se trataba de una “extrabajadora” con quien mantiene una relación laboral. Acto seguido, abandonó el lugar en su vehículo, sin aclarar por qué su personal de seguridad estaría al servicio de una civil.

Grecia Dávila no sería una persona ajena al círculo político del legislador. De acuerdo con los registros revisados por el dominical, anteriormente laboró en la oficina parlamentaria de Doroteo y también en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres. Dicha instancia estuvo presidida por el propio congresista hasta noviembre de 2025, lo que refuerza la cercanía entre ambos.

La controversia no termina allí. El reportaje también reveló que la hermana de Grecia, Claudia Selene Dávila Albitres, fue contratada en el Congreso como auxiliar de informática con una remuneración mensual de S/ 5,000. El dato que más llamó la atención es que no registraría grados académicos en la Sunedu, lo que ha despertado dudas sobre los criterios utilizados para su incorporación.

De formalizarse una denuncia, el caso podría escalar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y activar investigaciones en otras instancias de control. El presunto delito de peculado de uso contempla sanciones severas, que van desde la suspensión del cargo hasta la inhabilitación para ejercer funciones públicas. Mientras tanto, la ciudadanía exige respuestas claras en medio de una nueva sombra sobre el Congreso.

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