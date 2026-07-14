Un total de 120 pescadores artesanales de San Andrés, Pisco y Paracas culminaron su proceso de formalización al renovar los carnets que los acreditan para desarrollar su actividad de manera segura y conforme a la normativa vigente. Este resultado forma parte del Programa de Formalización y Capacitación de Pescadores y Buzos, una iniciativa impulsada por Camisea (operado por Pluspetrol).

Capacitación especializada

Como parte del programa, los pescadores recibieron capacitación técnica y realizaron las evaluaciones médicas requeridas para la revalidación de sus carnets. Esta acreditación no solo regulariza su situación legal, sino que se convierte en una herramienta clave para que los beneficiarios puedan acceder a créditos, financiamiento formal y mejores condiciones de comercialización.

Asimismo, un grupo de 40 buzos continúan su proceso de formación, que comprende capacitación especializada, evaluaciones prácticas y entrenamiento en piscina y cámara hiperbárica antes de completar la renovación de sus autorizaciones ante la Autoridad Marítima Nacional.

Con este nuevo grupo, ya son 940 pescadores y buzos artesanales de San Andrés, Pisco y Paracas que, desde la implementación del programa, han fortalecido sus capacidades y regularizado su situación mediante procesos de capacitación, evaluaciones y acompañamiento técnico.

Para fortalecer una actividad pesquera más segura y sostenible, se anunció la nueva central de monitoreo, como parte del Plan Estratégico de Seguridad Marítima, para la atención de emergencias en altamar de pescadores artesanales, la entrega de botes, motores y equipos para optimizar las faenas pesqueras y las labores de vigilancia, entre otros.

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