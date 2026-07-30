El Consejo Regional de la Juventud (COREJU) de Ica aprobó su Plan de Trabajo 2026, una hoja de ruta que orientará las actividades del organismo durante el presente año con el propósito de fortalecer la participación y el liderazgo de los jóvenes en la región.

Apoyo a la juventud

La aprobación del documento se realizó en una reunión de trabajo en la que participaron representantes de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gore Ica, la junta directiva del COREJU y las organizaciones juveniles que integran este espacio de representación.

De acuerdo con la información difundida, el plan establece una serie de acciones y actividades distribuidas en nueve ejes estratégicos, los cuales buscan atender de manera integral las principales necesidades e iniciativas de la población juvenil de la región Ica.

Entre los objetivos planteados se encuentra el fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana, la promoción del liderazgo juvenil y la articulación entre las organizaciones que forman parte del Consejo Regional de la Juventud.

Asimismo, el documento servirá como instrumento de planificación para coordinar las actividades que desarrollará el COREJU a lo largo del año en las distintas provincias de la región.

Durante la sesión, los integrantes del consejo coincidieron en la importancia de impulsar iniciativas que permitan una mayor participación de los jóvenes en los procesos de concertación y en la formulación de propuestas para el desarrollo regional.

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