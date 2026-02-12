Los líderes de las organizaciones juveniles acreditadas ante el Consejo Regional de Juventudes (COREJU) Ica asumieron un papel protagónico en la reciente mesa de trabajo dedicada a la actualización de su reglamento interno. La iniciativa busca brindarles mayor autonomía y fortalecer la capacidad de gestión de sus proyectos en beneficio de la juventud de la región.

Iniciativas sociales

La actividad, promovida desde la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Ica, permitió que los propios jóvenes diseñaran la normativa que regirá su funcionamiento, consolidando al COREJU como una plataforma sólida para transformar sus ideas en acciones concretas. La actualización del reglamento proporciona una base legal que agiliza la ejecución de proyectos, facilita la planificación de actividades anuales y respalda las iniciativas sociales y económicas impulsadas por los jóvenes.

El proceso refleja un esfuerzo por empoderar a las nuevas generaciones y garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para participar activamente en el desarrollo regional. Con esta actualización, los integrantes del COREJU Ica refuerzan su compromiso de liderar iniciativas que generen un impacto positivo en la comunidad, consolidándose como actores clave en la formulación de políticas públicas dirigidas a la juventud.

El enfoque de esta actualización se centra en promover la autonomía, la responsabilidad y la creatividad de los jóvenes líderes, quienes ahora cuentan con un reglamento más claro y funcional para gestionar sus proyectos y fortalecer sus capacidades organizativas.

VIDEO RECOMENDADO



