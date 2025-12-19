El Consejo Regional de la Juventud de Ica (COREJU Ica) representó a la región en el Encuentro Nacional de Juventudes, realizado en el Centro Vacacional Huampaní, en la ciudad de Lima, donde se reunieron delegaciones juveniles de todo el país para debatir sobre los principales desafíos y oportunidades de las nuevas generaciones.

Diálogo juvenil

La delegación iqueña estuvo encabezada por su presidenta, María Angélica Flores Gutiérrez, y participó en espacios de diálogo y formación enfocados en el fortalecimiento de la Política Nacional de Juventud, la participación juvenil, el voluntariado, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Durante el evento se desarrollaron diversas actividades, entre ellas ceremonias protocolares, ferias de servicios con enfoque intercultural, espacios de cooperación internacional y salas temáticas.

En estos espacios se abordaron temas como el uso de la inteligencia artificial en organizaciones juveniles, los derechos en la nueva agenda de juventudes, el liderazgo de mujeres jóvenes en la gestión pública y el diálogo juvenil para un futuro agroalimentario sostenible, con la participación de organismos internacionales como la FAO y la OIJ.

Asimismo, los representantes de Ica participaron en talleres orientados al fortalecimiento de capacidades, donde se trabajaron temas vinculados al voluntariado, la identificación de aspiraciones juveniles y la importancia de los espacios de participación. Desde estos encuentros se plantearon propuestas con enfoque regional, recogiendo las realidades y desafíos de la juventud iqueña.

