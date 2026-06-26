El Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, lideró una mesa de trabajo con representantes de diversas organizaciones juveniles con el objetivo de socializar y notificar los actos resolutivos vinculados al funcionamiento de los grupos encargados del reglamento interno del Consejo Regional de la Juventud (COREJU).

Líderes juveniles

Durante la reunión se destacó que este reglamento constituye una herramienta clave para ordenar, transparentar y fortalecer la estructura del COREJU, estableciendo un marco normativo que permita a los líderes juveniles canalizar sus propuestas e iniciativas con respaldo institucional y mayor impacto en la formulación de políticas públicas regionales.

Las autoridades regionales señalaron que la implementación de este instrumento busca consolidar espacios de participación juvenil más organizados, con reglas claras que favorezcan la representatividad y la articulación de propuestas en beneficio de la juventud iqueña.

Asimismo, se anunció la organización del “Encuentro Regional de Juventudes 2026”, programado para el mes de septiembre, el cual será un espacio de diálogo, integración y construcción de agendas comunes entre organizaciones juveniles de la región.

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