Una situación de creciente preocupación se vive en la provincia de Pisco debido al incremento del precio de los combustibles en diversos grifos de la ciudad. El alza ha generado largas filas de conductores que buscan abastecerse antes de que se produzcan nuevos reajustes, concentrándose principalmente en los establecimientos que aún mantienen precios relativamente más bajos.

Incertidumbre por el GLP

Entre los más afectados se encuentran los mototaxistas, quienes deben esperar largas horas para poder cargar combustible. En uno de los grifos como el Ava y el Gran Prix que ofrece el GLP a menor precio, durante las horas de la noche se estaría permitiendo el abastecimiento de solo 10 soles por mototaxi y 15 soles para vehículos, medida adoptada debido a la alta demanda y con el objetivo de que más conductores puedan acceder al combustible.

Mientras tanto, en otros grifos de la ciudad también se vienen registrando extensas filas y creciente preocupación entre los transportistas, quienes temen que el incremento del combustible termine impactando directamente en el costo del transporte. De continuar esta situación, señalan los transportistas que el aumento en las tarifas de pasajes, a un sol afecta finalmente a los usuarios del servicio.

A este panorama se suma el gran malestar de los conductores de motos y automóviles, quienes aseguran que el constante incremento del combustible está golpeando duramente su economía familiar.

